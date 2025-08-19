Ranveer Singh, Sanjay Dutt’s Dhurandhar shoot stopped after 100 crew members suffered…, police stepped in to…
Ranveer Singh’s highly-awaited film Dhurandhar has suffered an unexpected roadblock. According to reports, the Aditya Dhar directorial, which also stars R Madhavan, Sanjay Dutt, Akshaye Khanna, Arjun Rampal and Sara Arjun, faced health crisis during shoot. On Sunday evening, August 17, around 120 crew members were rushed to Sajal Narbu Memorial (SNM) Hospital in Leh after suffering severe food poisoning, creating havoc on sets.
According to IANS, “Over 100 workers of a Bollywood film crew were hospitalised in Leh after a suspected case of food poisoning late Sunday evening.” Things turned serious when crew members began experiencing abdominal pain, vomiting, and headaches shortly after having their meals.