Allu Arjun, Ram Charan’s grandmother passes away at 94 due to…, Chiranjeevi mourns
Allu Kanakaratnam, was wife of Legendary actor and Padma Shri Allu Ramalingaiah’s wife, and mother-in-law of Telugu superstar Chiranjeevi.
Allu Arjun’s paternal and Ram Charan’s maternal grandmother, Allu Kanakaratnam, passed away at 94 on Saturday, August 30, due to age-related ailments. Upon hearing the sad news, Allu Arjun was seen rushing back to Hyderabad from Mumbai, while Chiranjeevi shared an emotional note on social media.