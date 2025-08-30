



Critical Start, मैनेजड डिटेक्शन & रिस्पॉन्स (MDR) में एक अग्रणी, ने आज Yogesh Patil की इंजीनियरिंग & इंडिया साइट लीडर के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की घोषणा की है। Patil पुणे सेंटर को इंजीनियरिंग में नेतृत्व और वैश्विक उत्पाद, इंजीनियरिंग तथा बिज़नेस परिचालन टीमों के साथ घनिष्ठ रूप से एकीकृत उच्च क्षमता वाले प्रतिभा केंद्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यालय के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

इस भूमिका में, Patil पुणे इंजीनियरिंग & सुरक्षा इंजीनियरिंग की देखरेख के साथ-साथ ग्राहक सफलता, ग्राहक सहायता, मार्केटिंग परिचालन, बिक्री परिचालन, मानव संसाधन और IT में क्रॉस-फंक्शनल टीमों के लिए वरिष्ठ साइट लीडर की भूमिका में भी काम करेंगे। पुणे के अपने दायरे में महत्वपूर्ण विस्तार के साथ गहनतापूर्वक एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, उनके दायित्व में ग्राहक मूल्य प्रदान करने हेतु परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और वैश्विक अग्रणीयों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करना शामिल है।

“पुणे में विश्वस्तरीय प्रतिभाओं को लाना हमारी कार्यनीति का केंद्रबिंदु है, और Yogesh उस नेतृत्व और तकनीकी दृढ़ता का उदाहरण हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं,” Critical Start के CEO, Scott White ने कहा। “उच्च प्रदर्शन प्रस्तुत करने वाली इंजीनियरिंग टीमों के विकास में उनका अनुभव हमें नवाचार को गहरा करने और पूरे विश्व के ग्राहकों के लिए डिलीवरी में तेजी लाने में सहायता करेगा।”

Critical Start ज्वाइन करने से पहले Patil ने CrowdStrike में इंजीनियरिंग के वरिष्ठ निदेशक के पद पर कार्य, और Broadcom, Symantec, BindView, और Tata Elxsi में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा में दो दशकों से अधिक समय से, उन्होंने सुरक्षित, स्केलेबल प्लेटफ़ार्म और उत्पाद प्रदान करने वाली वैश्विक स्तर पर वितरित टीमों का निर्माण और नेतृत्व किया है।

“मैं शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और हमारे ग्राहकों के लिए मापनीय प्रभाव प्रदान करने वाले पुणे को एक प्रमुख इंजीनियरिंग केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता करने के लिए उत्साहित हूँ,” Yogesh Patil, VP इंजीनियरिंग & इंडिया साइट लीडर ने कहा। “हम मजबूत इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों, हमारे U.S. समकक्षों के साथ तीव्र पुनरावृत्ति, और टीमों को नवाचार करने और बड़े पैमाने पर गुणवत्ता के साथ शिपिंग करने के लिए सशक्त बनाने वाली संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे।”

Critical Start झूठी सकारात्मकताओं को समाप्त करने, सावधानी की चेतावनियों को कम करने, तथा तीव्र एवं विश्वसनीय खतरे का समाधान प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ मानव सत्यापन के साथ AI ऐक्सेलरेशन का संयोजन करने वाला एक मैनेजड डिटेक्शन & रिस्पॉन्स (MDR) सेवाओं का एक अग्रणी प्रदाता है।

US-स्थित, 24/7/365 सुरक्षा परिचालन केंद्र और 90% विश्लेषक प्रतिधारण दर के साथ, Critical Start उत्तरी अमेरिका में बड़े उद्यमों के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील दोनों तरह की MDR सेवाएँ प्रदान करता है। इसका MDR खतरों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी प्रत्येक कार्यवाही सुरक्षा टीमों के लिए विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने वाले कन्ट्रैक्चूअल सेवा-स्तरीय समझौतों से समर्थित है।

अधिक जानकारी के लिए, यहाँ जाएँ: www.criticalstart.com।

घोषणा (अस्वीकरण): इस घोषणा की मूलस्रोत भाषा का यह आधिकारिक, अधिकृत रूपांतर है। अनुवाद सिर्फ सुविधा के लिए मुहैया कराए जाते हैं और उनका स्रोत भाषा के आलेख से संदर्भ लिया जा सकता है और यह आलेख का एकमात्र रूप है जिसका कानूनी प्रभाव हो सकता है।

