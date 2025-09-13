Where to watch Bangladesh vs Sri Lanka, Live score, streaming and telecast details
Bangladesh will face Sri Lanka in their Asia Cup 2025 encounter in Abu Dhabi on Saturday. All you need to know about the live cricket score, and online streaming and telecast details.
New Delhi: Following an impressive seven-wicket victory over Hong Kong in their opening game, Litton Das-led Bangladesh will aim to carry the momentum forward when they face Charith Asalanka-led Sri Lanka.
Bangladesh will face Sri Lanka in Asia Cup 2025 Match no.5 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi on Saturday. Bangladesh can seal their place in the Super 4s with a win in this match, while Sri Lank will be eager to begin their campaign on a positive note. The 2022 finalists will later take on Hong Kong and Afghanistan in their remaining group fixtures.
When and where match no.5 will take place?
Bangladesh and Sri Lanka will clash in Asia Cup 2025 Match 5 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi on Saturday, September 13, with the game scheduled to start at 8:00 PM IST.
When will the toss between Bangladesh and Sri Lanka take place?
The toss between Bangladesh and Sri Lanka in the Asia Cup 2025 clash will take place at 7:30 PM IST.
Where to watch Asia Cup 2025, match no.5 Live streaming?
Asia Cup 2025, match no.5 between Bangladesh and Sri Lanka will be streamed live on SonyLIV app as well as FanCode.
Where to watch Asia Cup 2025, match no.5 Live telecast on Tv in India?
In India, the Bangladesh vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Match 4 will be broadcast live on the Sony Sports Network.
Predicted playing XIs
Bangladesh: Parvez Hossain Emon, Tanzid Hasan Tamim, Litton Das (c & wk), Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman.
Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (c), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Dushan Hemantha, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana, Binura Fernando.
Bangladesh and Sri Lanka squad for Asia Cup 2025
Bangladesh: Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana.